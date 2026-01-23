Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу

КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Занятия в лицее №37 в Нижнекамске, где накануне ученик напал с ножом на уборщицу, идут в штатном режиме, в лицее работают восемь психологов, во всех школах города усилен пропускной режим, сообщили РИА Новости в мэрии Нижнекамска.

"Занятия идут в штатном режиме. В связи с низкой температурой воздуха (ниже -25) большинство младших ребят остались дома, старшие пришли учиться. На месте работают восемь психологов на случай, если нужна поддержка кому-то из учеников, педагогов и родителей", - сказал представитель мэрии.

По его информации, во всех школах усилен пропускной режим, накануне проведены дополнительные инструктажи с персоналом.