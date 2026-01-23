https://ria.ru/20260123/zanjatija-2069779909.html
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу
нижнекамск
КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Занятия в лицее №37 в Нижнекамске, где накануне ученик напал с ножом на уборщицу, идут в штатном режиме, в лицее работают восемь психологов, во всех школах города усилен пропускной режим, сообщили РИА Новости в мэрии Нижнекамска.
"Занятия идут в штатном режиме. В связи с низкой температурой воздуха (ниже -25) большинство младших ребят остались дома, старшие пришли учиться. На месте работают восемь психологов на случай, если нужна поддержка кому-то из учеников, педагогов и родителей", - сказал представитель мэрии.
По его информации, во всех школах усилен пропускной режим, накануне проведены дополнительные инструктажи с персоналом.
Утром в четверг в лицее №37 в Нижнекамске
семиклассник нанес резаные раны уборщице. В СК
сообщили, что 13-летний подросток сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. По данным минздрава Татарстана, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.