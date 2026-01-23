Рейтинг@Mail.ru
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zanjatija-2069779909.html
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу - РИА Новости, 23.01.2026
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу
Занятия в лицее №37 в Нижнекамске, где накануне ученик напал с ножом на уборщицу, идут в штатном режиме, в лицее работают восемь психологов, во всех школах... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:34:00+03:00
2026-01-23T10:34:00+03:00
происшествия
нижнекамск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606008_0:31:3152:1804_1920x0_80_0_0_c330742f53d4308d6bc35369f4e9868e.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069662053.html
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069568434.html
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606008_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_3b2fb9c7cc588ecae61fc30e8a6e92c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижнекамск, Следственный комитет России (СК РФ)
Занятия в лицее в Нижнекамске идут штатно после нападения на уборщицу

Занятия в лицее Нижнекамска, где школьник напал на уборщицу, идут штатно

© РИА Новости / Сергей Маканов | Перейти в медиабанкЛицей №37 в Нижнекамске, где произошло нападение
Лицей №37 в Нижнекамске, где произошло нападение - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Маканов
Перейти в медиабанк
Лицей №37 в Нижнекамске, где произошло нападение
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 23 янв – РИА Новости. Занятия в лицее №37 в Нижнекамске, где накануне ученик напал с ножом на уборщицу, идут в штатном режиме, в лицее работают восемь психологов, во всех школах города усилен пропускной режим, сообщили РИА Новости в мэрии Нижнекамска.
"Занятия идут в штатном режиме. В связи с низкой температурой воздуха (ниже -25) большинство младших ребят остались дома, старшие пришли учиться. На месте работают восемь психологов на случай, если нужна поддержка кому-то из учеников, педагогов и родителей", - сказал представитель мэрии.
На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее
Вчера, 18:03
По его информации, во всех школах усилен пропускной режим, накануне проведены дополнительные инструктажи с персоналом.
Утром в четверг в лицее №37 в Нижнекамске семиклассник нанес резаные раны уборщице. В СК сообщили, что 13-летний подросток сам получил травмы, стреляя из сигнального устройства. По данным минздрава Татарстана, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Власти оценили действия педагогов при нападении ученика лицея в Нижнекамске
Вчера, 13:48
 
ПроисшествияНижнекамскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала