В ЦБ рассказали, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией
18:59 23.01.2026
В ЦБ рассказали, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией
Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин РИА Новости, 23.01.2026
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
Новости
экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.
"Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает наоборот. Чем выше ставка, тем ниже инфляция. Объясню, как это работает. Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее", - пояснил зампред.
Также он добавил, что когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти.
Заботкин пояснил, что резкое снижение ключевой ставки в попытке повысить доступность кредитов разгонит инфляцию еще сильнее. А высокая инфляция для бизнеса на длинном горизонте намного хуже, чем высокая ставка, пояснил зампред.
"При быстром и непредсказуемом росте цен, в том числе на материалы, комплектующие, труд, компании не могут планировать, не понимают своих будущих доходов и расходов, поставщики постоянно меняют цены, условия контрактов. Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - подчеркнул Заботкин.
Задача Банка России сейчас - вернуть инфляцию к цели 4% и удерживать ее там стабильно. Только в условиях предсказуемо низкой инфляции бизнес может планировать инвестиции, а ставки будут на умеренном уровне, подытожил он.
Экономика Алексей Заботкин Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
