В ЦБ рассказали, как работает связь между ключевой ставкой и инфляцией

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

"Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает наоборот. Чем выше ставка, тем ниже инфляция. Объясню, как это работает. Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее", - пояснил зампред.

Также он добавил, что когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти.

Заботкин пояснил, что резкое снижение ключевой ставки в попытке повысить доступность кредитов разгонит инфляцию еще сильнее. А высокая инфляция для бизнеса на длинном горизонте намного хуже, чем высокая ставка, пояснил зампред.

"При быстром и непредсказуемом росте цен, в том числе на материалы, комплектующие, труд, компании не могут планировать, не понимают своих будущих доходов и расходов, поставщики постоянно меняют цены, условия контрактов. Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - подчеркнул Заботкин.