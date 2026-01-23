Рейтинг@Mail.ru
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе - РИА Новости, 23.01.2026
11:38 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zakon-2069796968.html
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе
Закон о передаче в МВД РФ информации о зачислении детей мигрантов в школы, отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка вступит в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:38:00+03:00
2026-01-23T11:38:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20260119/migranty-2068814619.html
https://ria.ru/20260116/peterburg-2068319240.html
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе

Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу 28 января

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Закон о передаче в МВД РФ информации о зачислении детей мигрантов в школы, отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка вступит в силу 28 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка. Принятый Государственной Думой закон начнет действовать с 28 января", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с нововведениями МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.
"Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учёта и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что на следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции.
"Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России, а также соблюдение ими миграционного законодательства", – добавил Володин.
По его словам, вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке у депутатов Госдумы.
"Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции - одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы", - подчеркнул председатель ГД.
Ранее Володин сообщал, что Госдумы продолжит заниматься анализом правоприменения в сфере миграционной политики и дальнейшего совершенствования законодательства в этом направлении.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
