Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Закон о передаче в МВД РФ информации о зачислении детей мигрантов в школы, отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка вступит в силу 28 января, Закон о передаче в МВД РФ информации о зачислении детей мигрантов в школы, отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка вступит в силу 28 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка. Принятый Государственной Думой закон начнет действовать с 28 января", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с нововведениями МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.

"Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учёта и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин , слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что на следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции.

"Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России , а также соблюдение ими миграционного законодательства", – добавил Володин.

По его словам, вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке у депутатов Госдумы.

"Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции - одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы", - подчеркнул председатель ГД.