Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Партнерство России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, нет никаких сомнений, что "под мудрым руководством наших лидеров двусторонние связи продолжат уверенное движение к новым высотам".
"Говорят, что это наивысший пик двусторонних отношений за всю их историю. Но ведь наивысший пик не означает, что нет еще других высот. Они есть и нам с вами их покорять", - сказала она, выступая на приеме в посольстве Китая, устроенном в честь ведущих российских СМИ.
"Российско-китайское партнерство на международной арене, безусловно, будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в условиях чудовищной геополитической не просто турбулентности, а какого-то невероятного чрезвычайного происшествия", - сказала Захарова.
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды
20 января, 08:00