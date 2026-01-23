Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене - РИА Новости, 23.01.2026
20:42 23.01.2026
Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене
Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене
Партнерство России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности, заявила в пятницу... РИА Новости, 23.01.2026
Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Партнерство России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, нет никаких сомнений, что "под мудрым руководством наших лидеров двусторонние связи продолжат уверенное движение к новым высотам".
"Говорят, что это наивысший пик двусторонних отношений за всю их историю. Но ведь наивысший пик не означает, что нет еще других высот. Они есть и нам с вами их покорять", - сказала она, выступая на приеме в посольстве Китая, устроенном в честь ведущих российских СМИ.
"Российско-китайское партнерство на международной арене, безусловно, будет и впредь играть важную стабилизирующую роль в условиях чудовищной геополитической не просто турбулентности, а какого-то невероятного чрезвычайного происшествия", - сказала Захарова.
