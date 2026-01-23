Захарова оценила роль партнерства России и Китая на мировой арене

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Партнерство России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, нет никаких сомнений, что "под мудрым руководством наших лидеров двусторонние связи продолжат уверенное движение к новым высотам".