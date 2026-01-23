Рейтинг@Mail.ru
Захарова обсудила с израильским послом сохранение исторической памяти - РИА Новости, 23.01.2026
17:30 23.01.2026
Захарова обсудила с израильским послом сохранение исторической памяти
Захарова обсудила с израильским послом сохранение исторической памяти
в мире, россия, европа, израиль, мария захарова, холокост
В мире, Россия, Европа, Израиль, Мария Захарова, Холокост
Захарова обсудила с израильским послом сохранение исторической памяти

Захарова обсудила с послом Йосефом вопросы сохранения памяти о Второй мировой

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудила в пятницу с послом Израиля в России Одедом Йосефом вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и жертвах нацизма в Европе, сообщили в российском МИД.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и жертвах нацизма в Европе. До О.Йосефа была доведена информация о предпринимаемых Россией усилиях по увековечению подвига советских воинов", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны подчеркнули необходимость совместного противостояния попыткам переписывания истории, отрицания преступлений нацизма, договорились продолжать контакты по данной теме особенно на фоне приближения Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международного дня памяти жертв Холокоста.
В миреРоссияЕвропаИзраильМария ЗахароваХолокост
 
 
