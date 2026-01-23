Рейтинг@Mail.ru
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:45 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zabaykale-2069861917.html
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты - РИА Новости, 23.01.2026
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты
В 2025 году 223 малых и средних предприятия Забайкалья заключили 10 внешнеторговых сделок, а общий объем экспорта этих компаний составил 4,5 миллиона долларов... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:45:00+03:00
2026-01-23T13:45:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750207895_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_85ddb48ee959416d43163e2a21fd86bb.jpg
https://ria.ru/20260123/msp-2069822601.html
https://ria.ru/20260122/eksport-2069542692.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750207895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a21590641fe9f88be5236c6a97d864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты

Свыше 220 субъектов МСП Забайкалья подписали 10 экспортных договоров в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В 2025 году 223 малых и средних предприятия Забайкалья заключили 10 внешнеторговых сделок, а общий объем экспорта этих компаний составил 4,5 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба правительства края.
Этого удалось добиться благодаря Центру поддержки экспорта. Отмечается, что экспортная активность регионального бизнеса растет благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МСП получит не менее 30 миллиардов рублей под "зонтичные" поручительства
12:21
"Внедрение в регионе 14 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 при обязательных 13 позволило перевыполнить плановые показатели федерального проекта "”Системные меры развития международной кооперации и экспорта”", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
Она отметила, что успешно реализован комплекс мер поддержки, направленных на формирование устойчивой среды для вывоза товаров и услуг. В числе этих мер министр выделила активную помощь в развитии деятельности Центра поддержки экспорта.
Совместно с Центром и другими региональными организациями развиваются механизмы продвижения продукции региональных компаний за рубежом.
Глава ведомства добавила, что предприятия, ориентированные на внешние рынки, сопровождают на всех этапах выхода на внешние рынки — от обучения основам экспорта до поддержки на международных мероприятиях, где можно завести полезные деловые знакомства за рубежом.
Набережная в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Продукция бренда "Сделано в Хабаровском крае" выйдет на экспорт в 2026 году
Вчера, 12:38
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала