Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты - РИА Новости, 23.01.2026
Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты
В 2025 году 223 малых и средних предприятия Забайкалья заключили 10 внешнеторговых сделок, а общий объем экспорта этих компаний составил 4,5 миллиона долларов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В 2025 году 223 малых и средних предприятия Забайкалья заключили 10 внешнеторговых сделок, а общий объем экспорта этих компаний составил 4,5 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба правительства края.
Этого удалось добиться благодаря Центру поддержки экспорта. Отмечается, что экспортная активность регионального бизнеса растет благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".
"Внедрение в регионе 14 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 при обязательных 13 позволило перевыполнить плановые показатели федерального проекта "”Системные меры развития международной кооперации и экспорта”", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
Она отметила, что успешно реализован комплекс мер поддержки, направленных на формирование устойчивой среды для вывоза товаров и услуг. В числе этих мер министр выделила активную помощь в развитии деятельности Центра поддержки экспорта.
Совместно с Центром и другими региональными организациями развиваются механизмы продвижения продукции региональных компаний за рубежом.
Глава ведомства добавила, что предприятия, ориентированные на внешние рынки, сопровождают на всех этапах выхода на внешние рынки — от обучения основам экспорта до поддержки на международных мероприятиях, где можно завести полезные деловые знакомства за рубежом.