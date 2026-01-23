Более 220 субъектов МСП Забайкалья заключили экспортные контракты

Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото

Вид на город Чита с Титовской сопки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В 2025 году 223 малых и средних предприятия Забайкалья заключили 10 внешнеторговых сделок, а общий объем экспорта этих компаний составил 4,5 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба правительства края.

Этого удалось добиться благодаря Центру поддержки экспорта. Отмечается, что экспортная активность регионального бизнеса растет благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

"Внедрение в регионе 14 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0 при обязательных 13 позволило перевыполнить плановые показатели федерального проекта "”Системные меры развития международной кооперации и экспорта”", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

Она отметила, что успешно реализован комплекс мер поддержки, направленных на формирование устойчивой среды для вывоза товаров и услуг. В числе этих мер министр выделила активную помощь в развитии деятельности Центра поддержки экспорта.

Совместно с Центром и другими региональными организациями развиваются механизмы продвижения продукции региональных компаний за рубежом.