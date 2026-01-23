https://ria.ru/20260123/yug-2069823391.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли более 1255 военных, два бронеавтомобиля Stryker за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1255 военных в зоне "Южной" группировки