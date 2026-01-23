Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 23.01.2026 (обновлено: 12:32 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/yug-2069823391.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 23.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
ВСУ потеряли более 1255 военных, два бронеавтомобиля Stryker за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:24:00+03:00
2026-01-23T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_0695eed93899acf69a1f44c6aefc8ee8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b02379c356790b41066fbcdfb68577e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1255 военных в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1255 военных, два бронеавтомобиля Stryker за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля Stryker и четыре бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сводке.
Кроме того, напомнили в Минобороны, подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Приволье Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала