https://ria.ru/20260123/yaponiya-2069751286.html
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента - РИА Новости, 23.01.2026
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента
Правительство Японии приняло решение о роспуске ключевой нижней палаты парламента, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:36:00+03:00
2026-01-23T06:36:00+03:00
2026-01-23T06:49:00+03:00
в мире
санаэ такаити
япония
парламент японии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
https://ria.ru/20260120/yaponiya-2068931600.html
https://ria.ru/20260120/yaponiya-2068929873.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санаэ такаити, япония, парламент японии
В мире, Санаэ Такаити, Япония, Парламент Японии
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента
Правительство Японии приняло решение о роспуске нижней палаты парламента
ТОКИО, 23 янв — РИА Новости.
Правительство Японии приняло решение о роспуске ключевой нижней палаты парламента, сообщил телеканал NHK
.
Под инициативой поставили подписи все члены исполнительной власти. Ее передадут в сам законодательный орган, 220-я очередная сессия которого открывается в этот же день. Председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает это решение, после чего роспуск станет официальным.
В понедельник премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату, чтобы провести новые выборы. Формально причиной решения декларируется необходимость узнать мнение народа в связи с изменением состава правящей коалиции.
На деле же премьер-министр и глава ЛДП Санаэ Такаити
рассчитывает, что устойчиво высокий рейтинг ее правительства поможет и партии в целом улучшить результат провальных выборов 2024 года, чтобы усилить позиции в ключевой нижней палате. Сейчас у правящей коалиции хрупкое большинство с перевесом в один голос.
Выборы состоятся 8 февраля.