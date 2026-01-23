Рейтинг@Mail.ru
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента
06:36 23.01.2026 (обновлено: 06:49 23.01.2026)
В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента
в мире
санаэ такаити
япония
парламент японии
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, санаэ такаити, япония, парламент японии
В мире, Санаэ Такаити, Япония, Парламент Японии
Вид на ночной Токио. Архивное фото
ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о роспуске ключевой нижней палаты парламента, сообщил телеканал NHK.
Под инициативой поставили подписи все члены исполнительной власти. Ее передадут в сам законодательный орган, 220-я очередная сессия которого открывается в этот же день. Председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает это решение, после чего роспуск станет официальным.
В понедельник премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату, чтобы провести новые выборы. Формально причиной решения декларируется необходимость узнать мнение народа в связи с изменением состава правящей коалиции.
На деле же премьер-министр и глава ЛДП Санаэ Такаити рассчитывает, что устойчиво высокий рейтинг ее правительства поможет и партии в целом улучшить результат провальных выборов 2024 года, чтобы усилить позиции в ключевой нижней палате. Сейчас у правящей коалиции хрупкое большинство с перевесом в один голос.
Выборы состоятся 8 февраля.
