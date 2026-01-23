https://ria.ru/20260123/wgn9-2069979595.html
В стене под связанной с Аль Капоне винокурней нашли заряженный пистолет
В стене под связанной с Аль Капоне винокурней нашли заряженный пистолет
В стене под связанной с Аль Капоне винокурней нашли заряженный пистолет
Заряженный пистолет, которому, как полагают, более 100 лет, был найден в стене под американской винокурней, связанной с американским гангстером Аль Капоне
2026-01-23T20:33:00+03:00
2026-01-23T20:33:00+03:00
2026-01-23T20:33:00+03:00
в мире
аль капоне
в мире, аль капоне
В стене под связанной с Аль Капоне винокурней нашли заряженный пистолет
WGN9: заряженный пистолет найден в стене под винокурней, связанной с Аль Капоне
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Заряженный пистолет, которому, как полагают, более 100 лет, был найден в стене под американской винокурней, связанной с американским гангстером Аль Капоне, сообщает телеканал WGN9
.
"Винокурня Thornton, известная своими глубокими связями с Аль Капоне
... открыла новую поразительную часть своего прошлого... Сотрудники компании Thornton Distilling Co. обнаружили заряженный пистолет, которому, как полагают, более ста лет", - говорится в публикации.
Как отмечается, пистолет был найден в стене в подземных катакомбах под винокурней. Позже полиция идентифицировала оружие как Кольт 1908 года.
"Полиция проверила номер, и сказали, что его нет в их базе данных... Я думаю, что следующим шагом будет то, что мы выясним, сколько это стоит, а затем подождем ответа от полиции, чтобы узнать, не всплывет ли у них что-нибудь, например, связано ли это с каким-нибудь старым преступлением", - приводит телеканал слова основателя Thornton Distilling Co. Эндрю Хауэлла.
По данным телеканала, здание было построено в 1857 году.