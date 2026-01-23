В стене под связанной с Аль Капоне винокурней нашли заряженный пистолет

Как отмечается, пистолет был найден в стене в подземных катакомбах под винокурней. Позже полиция идентифицировала оружие как Кольт 1908 года.

"Полиция проверила номер, и сказали, что его нет в их базе данных... Я думаю, что следующим шагом будет то, что мы выясним, сколько это стоит, а затем подождем ответа от полиции, чтобы узнать, не всплывет ли у них что-нибудь, например, связано ли это с каким-нибудь старым преступлением", - приводит телеканал слова основателя Thornton Distilling Co. Эндрю Хауэлла.