На Урале арестовали фигуранта дела о взятке на поставку медоборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Суд на Урале арестовал до 20 марта 31-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в посредничестве в передаче должностному лицу не менее 1 миллиона рублей за создание условий для победы на аукционе на поставку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным ведомства, в период до 31 августа 2022 года, обвиняемый получил от руководителя компании, поставляющей медицинское оборудование, не менее одного миллиона рублей, предназначенных для передачи неустановленному должностному лицу учреждения здравоохранения в городе Каменск-Уральский.
Взятка передавалась за создание условий победы компании-поставщика на электронном аукционе и заключение контракта на поставку медицинского оборудования, не зарегистрированного на территории РФ.
Фигуранту предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.
"Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 20 марта 2026 года"- говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, обвиняемым является бизнесмен Александр Соловьев, а тот, кому предназначалась взятка, - его отец Роберт Соловьев, который в указанный период времени руководил поликлиникой в Каменске-Уральском, а на данный момент является главврачом одной из больниц Екатеринбурга. Предметом же махинации, предположительно, являлся рентгеновский аппарат, а взяткодателем - директор коммерческой фирмы "МедикалТек".
Также в СМИ утверждается, что у отца и сына были проведены обыски и что Соловьев-старший был отпущен после процессуальных действий. В СК по региону сообщили, что пока не комментируют данную информацию.