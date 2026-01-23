В Ростовской области средний размер взяток вырос вдвое

Печать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Средний размер взяток в Ростовской области в минувшем году вырос в два раза, сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий на заседании ведомственной коллегии.

"Задокументировано 194 факта получения взяток. Средний размер взяточничества увеличился в два раза", - сказал он.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, средний размер взяток достиг 1,2 миллиона рублей.