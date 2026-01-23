Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области средний размер взяток вырос вдвое
17:01 23.01.2026
В Ростовской области средний размер взяток вырос вдвое
ростовская область, общество, взятка
Ростовская область, Общество, Взятка
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПечать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми
Печать денежных купюр на фабрике ФГУП "Гознак" в Перми. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Средний размер взяток в Ростовской области в минувшем году вырос в два раза, сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий на заседании ведомственной коллегии.
"Задокументировано 194 факта получения взяток. Средний размер взяточничества увеличился в два раза", - сказал он.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, средний размер взяток достиг 1,2 миллиона рублей.
По информации Речицкого, число выявленных фактов дачи взяток в 2025 году в области увеличилось на 77%. К уголовной ответственности за коррупцию привлечены 119 человек.
Ростовская область Общество Взятка
 
 
