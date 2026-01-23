Рейтинг@Mail.ru
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
15:24 23.01.2026 (обновлено: 16:13 23.01.2026)
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский открыто оскорбил лидеров ЕС, заявив, что на их решение по российским активам повлияла позиция Владимира... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
гренландия
европа
давос
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине, нато, мид италии, антонио таяни
В мире, Гренландия, Европа, Давос, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО, МИД Италии, Антонио Таяни
TEC: заявление Зеленского в Давосе об активах России было прямым оскорблением ЕС

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский открыто оскорбил лидеров ЕС, заявив, что на их решение по российским активам повлияла позиция Владимира Путина, пишет The European Conservative.
"Это любопытное наблюдение, которое полностью игнорирует тот факт, что крупные европейские державы сплотились, чтобы не дать "ястребам войны" в Брюсселе принять решение, которое поставило бы некоторые страны-члены, в первую очередь Бельгию, в безвыходное положение", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Вчера, 14:36
В материале также отмечается, что речь главы киевского режима была похожа на лекцию, а тон ее был "мрачным и обвинительным".
Как пишет TEC, Зеленский высмеял военные усилия европейских стран в Гренландии, а также хвастался, что "если бы Украина была в НАТО, она могла бы помочь защитить Гренландию от России".
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого Света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
Вчера, 10:25
 
