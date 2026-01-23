Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский открыто оскорбил лидеров ЕС, заявив, что на их решение по российским активам повлияла позиция Владимира Путина, пишет The European Conservative.
В материале также отмечается, что речь главы киевского режима была похожа на лекцию, а тон ее был "мрачным и обвинительным".
Как пишет TEC, Зеленский высмеял военные усилия европейских стран в Гренландии, а также хвастался, что "если бы Украина была в НАТО, она могла бы помочь защитить Гренландию от России".
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого Света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.