Пленный украинец призвал ВСУ не выполнять самоубийственных приказов
Пленный украинец призвал ВСУ не выполнять самоубийственных приказов
Пленный украинец Александр Салюков из 60-й бригады призвал боевиков ВСУ не выполнять самоубийственных приказов. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
