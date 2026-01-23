https://ria.ru/20260123/vsu-2069966183.html
Пленный рассказал о штрафах в коррумпированной 60-й бригаде ВСУ
Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества, рассказал пленный Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества, рассказал пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении агентства. Ранее РИА Новости сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
задержали экс-командира 60-й бригады Андрея Бородина
. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов на дронах и прицелах.
"Снаряжение очень у нас плохое. Как нам сказали еще: "за потерю имущества вы будете платить огромные штрафы", - рассказал Салюков.
Пленный добавил, что командование обещало большое вознаграждение военным, находящимся на позициях.
"Нам говорили, что мы будем как пехота получать 20 тысяч гривен оклад и 170 тысяч боевые (около 340 тысяч рублей – ред). Но я сейчас не верю, что эти деньги есть", - рассказал Салюков.
Он призвал своих сослуживцев и потенциальных рекрутов не верить заявлениям командованию бригады.
"Вас просто кинут насмерть, и, скорее всего, вашим семьям даже никаких выплат не будет. Они придумают оправдание, чтобы денег не платить", - обратился к украинцам Салюков.