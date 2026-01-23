Пленный рассказал о штрафах в коррумпированной 60-й бригаде ВСУ

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества, рассказал пленный Александр Салюков.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении агентства. Ранее РИА Новости сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали экс-командира 60-й бригады Андрея Бородина . Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов на дронах и прицелах.

"Снаряжение очень у нас плохое. Как нам сказали еще: "за потерю имущества вы будете платить огромные штрафы", - рассказал Салюков.

Пленный добавил, что командование обещало большое вознаграждение военным, находящимся на позициях.

"Нам говорили, что мы будем как пехота получать 20 тысяч гривен оклад и 170 тысяч боевые (около 340 тысяч рублей – ред). Но я сейчас не верю, что эти деньги есть", - рассказал Салюков.

Он призвал своих сослуживцев и потенциальных рекрутов не верить заявлениям командованию бригады.