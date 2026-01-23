Рейтинг@Mail.ru
19:09 23.01.2026
Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества, рассказал пленный Александр Салюков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:09:00+03:00
2026-01-23T19:09:00+03:00
Пленный рассказал о штрафах в коррумпированной 60-й бригаде ВСУ

Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Мобилизованным из коррумпированной 60-й бригады ВСУ угрожали огромными штрафами за утрату имущества, рассказал пленный Александр Салюков.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим появилось в распоряжении агентства. Ранее РИА Новости сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали экс-командира 60-й бригады Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов на дронах и прицелах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Немецкие инструкторы обучали солдат ВСУ на русском языке, рассказал пленный
Вчера, 19:06
"Снаряжение очень у нас плохое. Как нам сказали еще: "за потерю имущества вы будете платить огромные штрафы", - рассказал Салюков.
Пленный добавил, что командование обещало большое вознаграждение военным, находящимся на позициях.
"Нам говорили, что мы будем как пехота получать 20 тысяч гривен оклад и 170 тысяч боевые (около 340 тысяч рублей – ред). Но я сейчас не верю, что эти деньги есть", - рассказал Салюков.
Он призвал своих сослуживцев и потенциальных рекрутов не верить заявлениям командованию бригады.
"Вас просто кинут насмерть, и, скорее всего, вашим семьям даже никаких выплат не будет. Они придумают оправдание, чтобы денег не платить", - обратился к украинцам Салюков.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пленный рассказал о гибели украинских военных при установке флага
Вчера, 19:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей БородинВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
