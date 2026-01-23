Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 23.01.2026 (обновлено: 15:56 23.01.2026)
ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки
ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки
Военные группировки "Север" при освобождении Симиновки в Харьковской области перерезали логистику украинских войск, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.01.2026
ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Военные группировки "Север" при освобождении Симиновки в Харьковской области перерезали логистику украинских войск, сообщили в Минобороны.
"Операторы FPV-дронов боролись за превосходство в воздухе, смогли перерезать логистику и уничтожить огневые средства формирований ВСУ", — рассказали там.

Удары наносились по путям снабжения, закрытым огневым позициям гаубиц и минометов. Часть брошенных сил сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен, а раненым оказали медицинскую помощь.
"Штурмовые подразделения группировки войск "Север" шаг за шагом продолжают выбивать противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.
За неделю бойцы "Севера" нанесли удары по 12 бригадам, двум штурмовым полкам и двум отрядам погранслужбы противника в Сумской и Харьковской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 1110 военных, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.
