ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки

"Штурмовые подразделения группировки войск "Север" шаг за шагом продолжают выбивать противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.