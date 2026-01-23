ВС России перерезали логистику ВСУ при освобождении Симиновки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Военные группировки "Север" при освобождении Симиновки в Харьковской области перерезали логистику украинских войск, сообщили в Минобороны.
«
"Операторы FPV-дронов боролись за превосходство в воздухе, смогли перерезать логистику и уничтожить огневые средства формирований ВСУ", — рассказали там.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Симиновку в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Симиновку в Харьковской области
Удары наносились по путям снабжения, закрытым огневым позициям гаубиц и минометов. Часть брошенных сил сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен, а раненым оказали медицинскую помощь.
«
"Штурмовые подразделения группировки войск "Север" шаг за шагом продолжают выбивать противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.
За неделю бойцы "Севера" нанесли удары по 12 бригадам, двум штурмовым полкам и двум отрядам погранслужбы противника в Сумской и Харьковской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 1110 военных, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.
