ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 дронами за сутки

БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, за медицинской помощью обратились два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 22 января. Атакам подверглись 21 населенный пункт в 9 муниципалитетах области. Было выпущено 18 боеприпасов и зафиксированы атаки 46 беспилотников, из них 28 сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены десять частных домовладений, сельхозпредприятие, административное здание, объект инфраструктуры, несколько ЛЭП и семь транспортных средств.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 19 беспилотниками, из которых 9 сбиты и подавлены. В районе села Архангельское при атаке беспилотника на автомобиль ранен мужчина... Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения ног в результате атаки дрона в селе Архангельское вечером 21 января", - написал Гладков.
Он добавил, что над Белгородом, Алексеевским, Корочанским и Красногвардейским округами системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа, Белгородский и Волоконовский округа атакованы 14 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены, кроме того по хутору Бочанка Волоконовского округа выпущено 10 боеприпасов. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотниками, три из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
