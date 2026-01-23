Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 дронами за сутки - РИА Новости, 23.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 23.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 дронами за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 дронами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, за медицинской помощью обратились два мирных жителя,... РИА Новости, 23.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Архангельское, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 дронами за сутки

Гладков: ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 40 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 40 беспилотниками, за медицинской помощью обратились два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 22 января. Атакам подверглись 21 населенный пункт в 9 муниципалитетах области. Было выпущено 18 боеприпасов и зафиксированы атаки 46 беспилотников, из них 28 сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены десять частных домовладений, сельхозпредприятие, административное здание, объект инфраструктуры, несколько ЛЭП и семь транспортных средств.
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 19 беспилотниками, из которых 9 сбиты и подавлены. В районе села Архангельское при атаке беспилотника на автомобиль ранен мужчина... Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения ног в результате атаки дрона в селе Архангельское вечером 21 января", - написал Гладков.
Он добавил, что над Белгородом, Алексеевским, Корочанским и Красногвардейским округами системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа, Белгородский и Волоконовский округа атакованы 14 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены, кроме того по хутору Бочанка Волоконовского округа выпущено 10 боеприпасов. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотниками, три из которых сбиты и подавлены.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на Украине
 
 
