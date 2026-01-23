https://ria.ru/20260123/vsu-2069790460.html
ВСУ открыли огонь по запорожской Каменке-Днепровской
ВСУ открыли артиллерийский огонь по запорожской Каменке-Днепровской, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
евгений балицкий
