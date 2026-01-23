https://ria.ru/20260123/vsu-2069780687.html
Газопровод в Запорожской области получил повреждения при обстреле ВСУ
Артобстрел ВСУ повредил газопровод в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.01.2026
запорожская область
2026
