ВСУ 78 раз за сутки применили артиллерию по Курской области

КУРСК, 23 янв - РИА Новости. ВСУ 78 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбит 51 вражеский беспилотник различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 22 января до 07.00 часов 23 января сбит 51 вражеский беспилотник различного типа. 78 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз БПЛА атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак в городе Рыльске Рыльского района посечён фасад, повреждено остекление трёх зданий и сгорел один автомобиль.
"Выбиты стёкла в частном домовладении в деревне Большое Шумаково Курского района, в селе Лебяжье произошло возгорание частного дома. Всем собственникам поможем с восстановлением. Информация о последствиях уточняется. Погибших и пострадавших нет", - заявил глава региона.
