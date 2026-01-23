https://ria.ru/20260123/vsu-2069756361.html
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц
Боевики ВСУ за последний месяц около 100 раз атаковали населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 23.01.2026
