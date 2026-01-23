Рейтинг@Mail.ru
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/vsu-2069756361.html
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц - РИА Новости, 23.01.2026
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц
Боевики ВСУ за последний месяц около 100 раз атаковали населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:10:00+03:00
2026-01-23T08:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ открыли огонь по Великой Новоселке около ста раз за месяц

ВСУ за месяц около 100 раз атаковали населенный пункт Великая Новоселка

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Боевики ВСУ за последний месяц около 100 раз атаковали населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
"Стражи правопорядка выполняют служебные задачи в условиях опасности, в период с 15 декабря по 15 января было зафиксировано 48 обстрелов и 44 атаки БПЛА ВСУ", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что сотрудники полиции за указанный срок организовали и провели 85 оперативно-профилактических мероприятий в населенном пункте, 35 из которых – во взаимодействии с военной полицией, ФСБ и местной гражданской администрацией.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала