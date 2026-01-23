Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 23.01.2026
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова - РИА Новости, 23.01.2026
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:38:00+03:00
2026-01-23T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
харьков
харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова

РИА Новости: в ВСУ начали работу по укреплению сооружений обороны возле Харькова

Украинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области
AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова. Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Две боевые группы ВСУ уничтожены в Харьковской области по пути на передовую
21 января, 06:32
 
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
 
 
