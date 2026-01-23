Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали создавать батальоны беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/vsu-2069751153.html
ВСУ начали создавать батальоны беспилотников в Сумской области
ВСУ начали создавать батальоны беспилотников в Сумской области - РИА Новости, 23.01.2026
ВСУ начали создавать батальоны беспилотников в Сумской области
ВСУ начали создавать новые батальоны беспилотных систем из наиболее мотивированных боевиков территориальной обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:35:00+03:00
2026-01-23T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20251108/vsu-2053597382.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали создавать батальоны беспилотников в Сумской области

РИА Новости: ВСУ создают батальоны БПЛА из наиболее мотивированных боевиков

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВСУ начали создавать новые батальоны беспилотных систем из наиболее мотивированных боевиков территориальной обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВСУ теряют большое количество БПЛА в Сумской области
8 ноября 2025, 06:33
По его словам, личный состав подбирается из наиболее мотивированных военнослужащих в подразделениях теробороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала