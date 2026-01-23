Встреча Путина с Уиткоффом продлилась больше трех с половиной часов

Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле
С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлилась больше 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж спецпосланника уже покинул Кремль.
Переговоры начались в 23:25 вечера. Глава государства тепло поприветствовал гостей, пожав им руки и сказав, что рад их видеть. Встреча проходила в представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Накануне Путин отметил, что американские представители приедут в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Кроме того, он планирует обсудить с ними взнос средств в Совет мира по Газе из замороженных в США российских активов.
Как передавало агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят затронуть вопрос гарантий безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине удалось достичь значительного прогресса, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
