Встреча Путина с Уиткоффом продлилась больше трех с половиной часов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлилась больше 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.

Кортеж спецпосланника уже покинул Кремль.

Переговоры начались в 23:25 вечера. Глава государства тепло поприветствовал гостей, пожав им руки и сказав, что рад их видеть. Встреча проходила в представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Накануне Путин отметил, что американские представители приедут в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Кроме того, он планирует обсудить с ними взнос средств в Совет мира по Газе из замороженных в США российских активов.

Как передавало агентство Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят затронуть вопрос гарантий безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине удалось достичь значительного прогресса, все свелось к решению одного вопроса.