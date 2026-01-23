Рейтинг@Mail.ru
21:40 23.01.2026
Глава РФПИ назвал выход США из ВОЗ важным сигналом
Глава РФПИ назвал выход США из ВОЗ важным сигналом
Глава РФПИ назвал выход США из ВОЗ важным сигналом

Глава РФПИ Дмитриев назвал выход США из ВОЗ важным сигналом для ее реформы

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является важным сигналом для ее реформы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Соединенные Штаты официально заявляют, что Вашингтон вышел из Всемирной организации здравоохранения 22 января - ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН ранее при этом заявляли, что США не "больше не участвуют в работе ВОЗ".
"Важный знак для ВОЗ, чтобы реформировать себя, поскольку ВОЗ является неэффективной и коррумпированной бюрократической структурой, как мы знаем со времен COVID", - написал Дмитриев в соцсети X.
