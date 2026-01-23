https://ria.ru/20260123/votum-2069859972.html
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню - РИА Новости, 23.01.2026
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню
Депутаты во Франции не поддержали пятый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, инициированный в этот раз из-за его намерения принять РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:39:00+03:00
2026-01-23T13:39:00+03:00
2026-01-23T13:51:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069862890_304:731:2646:2048_1920x0_80_0_0_a56b22ab12bbdccb7ce4f3b6c5d7a7ce.jpg
https://ria.ru/20260123/frantsiya-2069850943.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069862890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e99969fe734411b81ca45664521a8e8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню
Депутаты во Франции отклонили пятый вотум недоверия правительству Лекорню