13:39 23.01.2026 (обновлено: 13:51 23.01.2026)
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню
Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во время дебатов перед голосованием по вотуму недоверия французскому правительству. 23 января 2026
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню во время дебатов перед голосованием по вотуму недоверия французскому правительству. 23 января 2026
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Депутаты во Франции не поддержали пятый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, инициированный в этот раз из-за его намерения принять государственный бюджет на 2026 год в обход парламента, следует из результатов голосования.
В поддержку вотума недоверия проголосовали 269 депутатов при необходимых 288. Трансляция велась на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента).
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ле Пен сравнила законопроект о новом бюджете Франции с Чернобылем
