Депутаты во Франции отклонили новый вотум недоверия правительству Лекорню

ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Депутаты во Франции не поддержали пятый вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, инициированный в этот раз из-за его намерения принять государственный бюджет на 2026 год в обход парламента, следует из результатов голосования.