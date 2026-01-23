Рейтинг@Mail.ru
ВМС Британии утверждают, что следили за российским корветом - РИА Новости, 23.01.2026
15:32 23.01.2026
ВМС Британии утверждают, что следили за российским корветом
в мире
ла-манш
северное море
великобритания
вмф рф
в мире, ла-манш, северное море, великобритания, вмф рф
В мире, Ла-Манш, Северное море, Великобритания, ВМФ РФ
Корвет "Стерегущий". Архивное фото
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. ВМС Великобритании утверждают, что экипажи двух патрульный кораблей и вертолет Wildcat следили за проходом через пролив Ла-Манш в Северное море корвета ВМФ РФ, сообщает портал новостей британских ВМС Navy Lookout.
"Корабли HMS Mersey и HMS Severn при поддержке морского вертолета Wildcat из 815-й эскадрильи военно-морской авиации следили за российским корветом типа "Стерегущий" - "Бойкий" и танкером "Генерал Скобелев", когда они входили в Ла-Манш по пути в Северное море", - пишет издание.
Отмечается, что патрульный корабль HMS Mersey следовал за российскими судами с момента входа в британский воды до приближения к острову Уайт, после чего к операции присоединился патрульный корабль HMS Severn. После выхода российских судов в Северное море эстафету по отслеживанию приняли ВМС Нидерландов.
Британский патрульный корабль Северн отслеживает российский корвет Стойкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Британия направила корабль навстречу российскому корвету
24 ноября 2025, 05:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
