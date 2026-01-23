Рейтинг@Mail.ru
09:02 23.01.2026 (обновлено: 11:00 23.01.2026)
Премьер Грузии заявил, что власти предотвратили пять попыток революции
ТБИЛИСИ, 23 янв - РИА Новости. Власти Грузии смогли предотвратить пять попыток революции за последние четыре года и продолжают обеспечивать сохранение мира и стабильности в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Главное, за что мы несем ответственность, это мир в стране. У нас и здесь большой прогресс, вы помните, что за 4 года в стране было 5 попыток революции, и здесь нам удалось привнести мир в нашу политическую жизнь", - сказал Кобахидзе в интервью грузинской телекомпании "Имеди".
По его словам, власти республики несут ответственность за экономическое развитие, которое невозможно без мира и спокойствия. "У нас очень хорошие данные, мы находимся на первом месте в Европе по темпам 5-летнего экономического роста. За 5 лет среднегодовой экономический рост в Грузии составил 9,3%, аналога которому нет в Европе. Мы находимся на первом месте по темпам экономического роста. Мы являемся единственной силой, способной поддерживать мир, обеспечивать умиротворение и стимулировать экономический рост в Грузии",- добавил он.
Представители грузинских властей неоднократно сообщали, что попытки революции совершаются финансируемыми извне неправительственными организациями, оппозиционерами и телекомпаниями.
