Молдавские власти отказываются признавать, что страна вымирает, заявил Влах

КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют демографический кризис и не хотят признавать, что страна вымирает, хотя за 30 лет она потеряла около трети населения, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Молдавия вымирает, но, как ни парадоксально, на уровне центральных властей этого никто не признаёт и, тем более, не предпринимаются какие-либо действия для улучшения ситуации. За годы независимости Республика Молдова потеряла около трети населения, а по уровню депопуляции мы находимся среди лидеров в Европе", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, демографический кризис является главной проблемой Молдавии, поскольку он затрагивает абсолютно все важнейшие сферы от экономики до социальной области. Влах полагает, что нужно объявить борьбу с ним национальным приоритетом. Политик предлагает обсудить проблему на уровне Высшего совета безопасности и парламента, разработать стратегию по остановке и смягчению последствий демографического кризиса и создать комитет по вопросам населения, который будет проводить анализ и оценку рисков. Помимо этого Влах предлагает создать социально-экономические стимулы для семей, чтобы повысить рождаемость.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.