Во Вьетнаме задержали россиян по подозрению в распространении наркотиков

БАНГКОК, 23 янв – РИА Новости. Несколько россиян задержаны полицией во вьетнамском курортном городе Нячанг в провинции Кханьхоа, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков.
"О задержании нескольких россиян по подозрению в распространении наркотиков с использованием мессенджера Telegram нам сообщила полиция Нячанга. По сообщению полицейских, у одного из задержанных граждан РФ были найдены 150 готовых к продаже доз различных наркотиков, включая LSD, метамфетамин, кетамин и марихуану. Ситуацию держим на контроле", - сообщил Садыков.
За распространение наркотиков по вьетнамскому законодательству может грозить наказание вплоть до смертной казни, за транспортировку – до пожизненного заключения, за употребление – до 5 лет тюрьмы, в зависимости от категории и количества обнаруженных наркотических средств.
В 2024 году в Россию из Вьетнама была этапирована в соответствии с соглашением о передаче заключенных для отбытия срока наказания на родине гражданка РФ Мария Дапирка, арестованная в 2014 году в аэропорту Хошимина с крупной партией кокаина в багаже и позже осужденная вьетнамским судом на пожизненное заключение. Дапирка была затем освобождена из российского пенитенциарного учреждения в середине 2025 года.