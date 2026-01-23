Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме задержали россиян по подозрению в распространении наркотиков - РИА Новости, 23.01.2026
19:58 23.01.2026
Во Вьетнаме задержали россиян по подозрению в распространении наркотиков
Несколько россиян задержаны полицией во вьетнамском курортном городе Нячанг в провинции Кханьхоа, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин...
в мире, россия, хошимин, вьетнам
В мире, Россия, Хошимин, Вьетнам
Во Вьетнаме задержали россиян по подозрению в распространении наркотиков

Садыков: во Вьетнаме россиян подозревают в распространении наркотиков

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Здание посольства Социалистической республики Вьетнам в Москве. Архивное фото
БАНГКОК, 23 янв – РИА Новости. Несколько россиян задержаны полицией во вьетнамском курортном городе Нячанг в провинции Кханьхоа, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков.
Провинция Кханьхоа входит в консульский округ генконсульства России в Хошимине.
"О задержании нескольких россиян по подозрению в распространении наркотиков с использованием мессенджера Telegram нам сообщила полиция Нячанга. По сообщению полицейских, у одного из задержанных граждан РФ были найдены 150 готовых к продаже доз различных наркотиков, включая LSD, метамфетамин, кетамин и марихуану. Ситуацию держим на контроле", - сообщил Садыков.
За распространение наркотиков по вьетнамскому законодательству может грозить наказание вплоть до смертной казни, за транспортировку – до пожизненного заключения, за употребление – до 5 лет тюрьмы, в зависимости от категории и количества обнаруженных наркотических средств.
В 2024 году в Россию из Вьетнама была этапирована в соответствии с соглашением о передаче заключенных для отбытия срока наказания на родине гражданка РФ Мария Дапирка, арестованная в 2014 году в аэропорту Хошимина с крупной партией кокаина в багаже и позже осужденная вьетнамским судом на пожизненное заключение. Дапирка была затем освобождена из российского пенитенциарного учреждения в середине 2025 года.
