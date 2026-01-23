Во Вьетнаме задержали россиян по подозрению в распространении наркотиков

БАНГКОК, 23 янв – РИА Новости. Несколько россиян задержаны полицией во вьетнамском курортном городе Нячанг в провинции Кханьхоа, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков.

За распространение наркотиков по вьетнамскому законодательству может грозить наказание вплоть до смертной казни, за транспортировку – до пожизненного заключения, за употребление – до 5 лет тюрьмы, в зависимости от категории и количества обнаруженных наркотических средств.