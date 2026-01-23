Путин поздравил Генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием

"Желаю Вам новых успехов, а также здоровья и благополучия", - заключил Путин.

Ранее в пятницу вьетнамское государственное новостное агентство VNA сообщило, что генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок и продолжит занимать высшую партийную должность в 2026-2031 годах.