Путин поздравил Генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием - РИА Новости, 23.01.2026
13:15 23.01.2026 (обновлено: 14:42 23.01.2026)
Путин поздравил Генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием
вьетнам, россия, москва, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин поздравил Генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием

Путин поздравил Генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама с переизбранием

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам по случаю переизбрания на пост и отметил, что Москва продолжит совместную работу по наращиванию комплекса двусторонних связей с Вьетнамом.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Дорогой товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама... И мы, конечно, продолжим совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей - на благо российского и вьетнамского народов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что итоги голосования делегатов XIV съезда КПВ в полной мере подтвердили политический авторитет То Лам, признание заслуг в формировании и реализации государственного курса на ускоренное социально-экономическое развитие Вьетнама и защиту его интересов на международной арене.
По словам президента, в России высоко ценят личный вклад То Лам в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими странами.
"Желаю Вам новых успехов, а также здоровья и благополучия", - заключил Путин.
Ранее в пятницу вьетнамское государственное новостное агентство VNA сообщило, что генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок и продолжит занимать высшую партийную должность в 2026-2031 годах.
ВьетнамРоссияМоскваВладимир ПутинТо ЛамВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
