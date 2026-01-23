https://ria.ru/20260123/vetnam-2069799071.html
Генсека ЦК Компартии Вьетнама переизбрали на следующий срок
Генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок и продолжит занимать высшую партийную должность в... РИА Новости, 23.01.2026
