Генсека ЦК Компартии Вьетнама переизбрали на следующий срок - РИА Новости, 23.01.2026
11:48 23.01.2026 (обновлено: 11:56 23.01.2026)
Генсека ЦК Компартии Вьетнама переизбрали на следующий срок
2026-01-23T11:48:00+03:00
2026-01-23T11:56:00+03:00
Генсека ЦК Компартии Вьетнама переизбрали на следующий срок

Генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок
© AP Photo / Hoang Thong Nhat
Генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок
БАНГКОК, 23 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок и продолжит занимать высшую партийную должность в 2026-2031 годах, информирует в пятницу вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
"Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам переизбран Первым пленумом ЦК партии XIV созыва на должность генерального секретаря на следующий срок с 2026 по 2031 год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пленум избрал политбюро ЦК КПВ в составе 19 человек.
Новый состав Центрального комитета партии был избран в четверг на проходящем в Ханое 19-23 января XIV съезде КПВ и собрался в пятницу на свой первый пленум для выборов генерального секретаря, политбюро, секретариата и контрольно-ревизионной комиссии ЦК партии.
После окончания пленума в Ханое состоится завершающее заседание съезда партии.
Заголовок открываемого материала