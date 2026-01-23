https://ria.ru/20260123/vens-2069752428.html
В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости.
Срыв богослужения в США приведет к аресту ответственных, предупредил
вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Если вы прервали богослужение, вас арестуют и отправят в тюрьму", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
Вэнс ранее побывал в Миннеаполисе
, штат Миннесота
, где агент иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) стрелял в протестующую. Позже в штате активисты сорвали богослужение в церкви, потому что местный пастор занимает руководящую должность в региональном управлении ICE, троих участников задержали.
Вице-президент заявил, что ситуацию следует рассматривать в качестве сигнала.
"Минюст хочет послать ясный сигнал: нельзя прерывать право людей на богослужение и ожидать, что это останется без последствий. В этом же ключе вы не можете нападать на офицеров-правоохранителей, не ожидая, что вас арестуют", - сказал Вэнс.