В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс - РИА Новости, 23.01.2026
06:49 23.01.2026
В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс
В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс - РИА Новости, 23.01.2026
В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс
Срыв богослужения в США приведет к аресту ответственных, предупредил вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 23.01.2026
В США запретили срывать богослужения, предупредил Вэнс

Вице-президент США Вэнс пригрозил арестом за срыв богослужений

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Срыв богослужения в США приведет к аресту ответственных, предупредил вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Если вы прервали богослужение, вас арестуют и отправят в тюрьму", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп призвал посадить участников срыва богослужения в Миннесоте
20 января, 10:24
Вэнс ранее побывал в Миннеаполисе, штат Миннесота, где агент иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) стрелял в протестующую. Позже в штате активисты сорвали богослужение в церкви, потому что местный пастор занимает руководящую должность в региональном управлении ICE, троих участников задержали.
Вице-президент заявил, что ситуацию следует рассматривать в качестве сигнала.
"Минюст хочет послать ясный сигнал: нельзя прерывать право людей на богослужение и ожидать, что это останется без последствий. В этом же ключе вы не можете нападать на офицеров-правоохранителей, не ожидая, что вас арестуют", - сказал Вэнс.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Белый дом опубликовал фото арестованной протестующей, пририсовав ей слезы
02:45
 
