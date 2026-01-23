Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
12:39 23.01.2026
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое... РИА Новости, 23.01.2026
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии

Сийярто: Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии из-за денег

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Зеленский начал свое участие в венгерской предвыборной кампании... Они прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если нас убрать. По-видимому, у президента Зеленского есть союзники для этого, а именно брюссельцы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, как бы Зеленский "ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, стоит понимать, что пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа".
"На кону выборы, и венгерский народ сможет 12 апреля сказать, хотят ли они мира или войны, и позволят ли они президенту Зеленскому забрать их деньги для поддержания коррумпированного украинского режима", - отметил Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
10:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
