БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Зеленский начал свое участие в венгерской предвыборной кампании... Они прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если нас убрать. По-видимому, у президента Зеленского есть союзники для этого, а именно брюссельцы", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

По его словам, как бы Зеленский "ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, стоит понимать, что пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа".

"На кону выборы, и венгерский народ сможет 12 апреля сказать, хотят ли они мира или войны, и позволят ли они президенту Зеленскому забрать их деньги для поддержания коррумпированного украинского режима", - отметил Сийярто.