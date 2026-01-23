https://ria.ru/20260123/vengriya-2069828802.html
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии - РИА Новости, 23.01.2026
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое... РИА Новости, 23.01.2026
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
Сийярто: Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии из-за денег
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Зеленский
начал свое участие в венгерской предвыборной кампании... Они прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии
может появиться только в том случае, если нас убрать. По-видимому, у президента Зеленского есть союзники для этого, а именно брюссельцы", - сказал Сийярто
в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook
*.
По его словам, как бы Зеленский "ни вмешивался в венгерскую избирательную кампанию, стоит понимать, что пока он видит нас, он не сможет втянуть Венгрию в войну и не сможет забрать деньги венгерского народа".
"На кону выборы, и венгерский народ сможет 12 апреля сказать, хотят ли они мира или войны, и позволят ли они президенту Зеленскому забрать их деньги для поддержания коррумпированного украинского режима", - отметил Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.