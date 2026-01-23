Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году - РИА Новости, 23.01.2026
01:49 23.01.2026
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году - РИА Новости, 23.01.2026
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году
Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и... РИА Новости, 23.01.2026
экономика
россия
валерий вайсберг
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, валерий вайсберг, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Валерий Вайсберг, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году

РИА Новости: Вайсберг посоветовал вкладывать сбережения в доллары, евро и юани

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он.
При этом половину позиции в юанях можно поместить на депозит, на остальную часть - приобрести облигации надежных российских эмитентов со сроком погашения 3-5 лет (в том числе, ОФЗ в юанях), советует эксперт. "Позицию в долларах и евро лучше целиком инвестировать в облигации (в том числе замещающие еврооблигации Минфина РФ)", - резюмирует Вайсберг.
Юань за 2025 год упал на Мосбирже на 2,48 рубля или на 18,09%, до 11,23 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. После сильного роста рубля в прошлом году, в 2026-м эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей.
ЭкономикаРоссияВалерий ВайсбергМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
