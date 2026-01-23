https://ria.ru/20260123/valyuta-2069730759.html
Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году
2026-01-23T01:49:00+03:00
2026-01-23T01:49:00+03:00
2026-01-23T01:49:00+03:00
россия
2026
РИА Новости: Вайсберг посоветовал вкладывать сбережения в доллары, евро и юани
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он.
При этом половину позиции в юанях можно поместить на депозит, на остальную часть - приобрести облигации надежных российских эмитентов со сроком погашения 3-5 лет (в том числе, ОФЗ в юанях), советует эксперт. "Позицию в долларах и евро лучше целиком инвестировать в облигации (в том числе замещающие еврооблигации Минфина РФ)", - резюмирует Вайсберг
Юань за 2025 год упал на Мосбирже
на 2,48 рубля или на 18,09%, до 11,23 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ
упал в России
за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. После сильного роста рубля в прошлом году, в 2026-м эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей.