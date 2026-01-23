Аналитик рассказал, в какие валюты россиянам стоит вложиться в 2026 году

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россиянам, желающим вложить сбережения в валюту, в условиях ожидаемого рынком в 2026 году ослабления рубля, можно распределить средства между долларом, евро и юанем, отдав китайской валюте около 2/3 портфеля, рассказал РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Разумной валютной стратегией на 2026 год будет распределение сбережений между долларом, евро и юанем. Китайской валюте можно отдать 60-70% вложений, американской и европейской - (учитывая непростые отношения между Старым и Новым Светом, а также небольшой выбор финансовых инструментов в евро) – по 20-15%", - говорит он.