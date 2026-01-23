Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода - РИА Новости, 23.01.2026
10:11 23.01.2026
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода - РИА Новости, 23.01.2026
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода
Серовский районный суд Свердловской области арестовал индивидуального предпринимателя по делу о хищении у "Серовского механического завода" более миллиона... РИА Новости, 23.01.2026
урал
свердловская область
происшествия
серовский механический завод
урал
свердловская область
урал, свердловская область, происшествия, серовский механический завод
Урал, Свердловская область, Происшествия, Серовский механический завод
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода

На Урале вслед за топ-менеджерами арестован бизнесмен по делу о хищении у завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области арестовал индивидуального предпринимателя по делу о хищении у "Серовского механического завода" более миллиона рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, обвиняемый, индивидуальный предприниматель Александр Потеряхин в составе преступной группы причинил ущерб АО "Серовский механический завод" на сумму более одного миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Генпрокуратура подала иск к экс-ректору ВГУЭС
06:38
В настоящее время бывшие топ-менеджеры завода, которых следствие также считает причастными к этому преступлению, находятся под арестом. Все они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
"Суд избрал Александру Потеряхину меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", – говорится в сообщении.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Налоговая предъявила к Тимуру Иванову требование на 781 тысячу рублей
Вчера, 17:06
 
УралСвердловская областьПроисшествияСеровский механический завод
 
 
