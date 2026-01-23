https://ria.ru/20260123/ural-2069773586.html
Суд на Урале арестовал бизнесмена по делу о хищении у завода
Серовский районный суд Свердловской области арестовал индивидуального предпринимателя по делу о хищении у "Серовского механического завода" более миллиона... РИА Новости, 23.01.2026
На Урале вслед за топ-менеджерами арестован бизнесмен по делу о хищении у завода