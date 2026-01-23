Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе переговоров в Давосе призвал американскую сторону проявить большую креативность в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Министр сообщил, что соответствующий разговор состоялся накануне в неформальном формате с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффым и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером перед их вылетом в Москву. По его словам, обсуждение проходило "на ногах", однако затронуло ключевые аспекты возможных шагов по деэскалации и поиску политического решения.
Фидан подчеркнул, что, по мнению Анкары, дальнейшее продвижение переговорного процесса требует нестандартных подходов и выхода за рамки традиционных дипломатических формул.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.
