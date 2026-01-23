Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069994435.html
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины - РИА Новости, 23.01.2026
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе переговоров в Давосе призвал американскую сторону проявить большую креативность в вопросе урегулирования... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T22:59:00+03:00
2026-01-23T22:59:00+03:00
сша
украина
россия
хакан фидан
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561072_0:164:2690:1677_1920x0_80_0_0_b1bb300594fed3bbd27e6a9e03246c04.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069795622.html
https://ria.ru/20260121/finlyandiya-2069203025.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561072_0:15:2690:2033_1920x0_80_0_0_0d99e4f98d562ac479580ee04d3f1644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, хакан фидан, стив уиткофф, джаред кушнер, в мире
США, Украина, Россия, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, В мире
Глава МИД Турции призвал США проявить креативность в вопросе Украины

Фидан призвал США проявить креативность в вопросе урегулирования на Украине

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе переговоров в Давосе призвал американскую сторону проявить большую креативность в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Откровенно говоря, я попросил американскую сторону быть более креативной. Конфликт необходимо завершить", — сказал Фидан в интервью телеканалу NTV.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский
Вчера, 11:34
Министр сообщил, что соответствующий разговор состоялся накануне в неформальном формате с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффым и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером перед их вылетом в Москву. По его словам, обсуждение проходило "на ногах", однако затронуло ключевые аспекты возможных шагов по деэскалации и поиску политического решения.
Фидан подчеркнул, что, по мнению Анкары, дальнейшее продвижение переговорного процесса требует нестандартных подходов и выхода за рамки традиционных дипломатических формул.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава МИД Финляндии Элина Валтонен на экономическом форуме в Давосе. 20 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за проблем с Украиной
21 января, 04:33
 
СШАУкраинаРоссияХакан ФиданСтив УиткоффДжаред КушнерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала