На Украине мобилизованный впал в кому, якобы выпав из окна в воинской части

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мобилизованный впал в кому после того, как якобы выпал из окна в воинской части в Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщило украинское издание " Мобилизованный впал в кому после того, как якобы выпал из окна в воинской части в Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщило украинское издание " Страна.ua ", ссылаясь на местные онлайн-сообщества.

"Мобилизованный "выпал из окна" третьего этажа в 57-й отдельной мотопехотной бригаде - сейчас он в коме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале " Страны.ua ".

По данным украинского издания, 53-летнего мобилизованного мужчину нашли уже после получения травм у здания воинской части, куда он попал 21 января. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в реанимации. Врачи описывают его состояние как тяжелое.

Как сообщают украинские журналисты, представители воинской части отрицают применение насилия к мобилизованному, но все же проводят внутреннюю проверку.

Супруга пострадавшего мужчины заявила, что поддерживала с ним связь по телефону накануне инцидента. Как пишет "Страна", мужчина рассказывал жене, что получил военный билет и собирался ужинать. Уже ночью женщине позвонили неизвестные с телефона мужа, заявив, что он якобы выпал из окна третьего этажа.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.