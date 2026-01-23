На Украине мобилизованный впал в кому, якобы выпав из окна в воинской части

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мобилизованный впал в кому после того, как якобы выпал из окна в воинской части в Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на местные онлайн-сообщества.
"Мобилизованный "выпал из окна" третьего этажа в 57-й отдельной мотопехотной бригаде - сейчас он в коме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинского издания, 53-летнего мобилизованного мужчину нашли уже после получения травм у здания воинской части, куда он попал 21 января. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он в реанимации. Врачи описывают его состояние как тяжелое.
Как сообщают украинские журналисты, представители воинской части отрицают применение насилия к мобилизованному, но все же проводят внутреннюю проверку.
Супруга пострадавшего мужчины заявила, что поддерживала с ним связь по телефону накануне инцидента. Как пишет "Страна", мужчина рассказывал жене, что получил военный билет и собирался ужинать. Уже ночью женщине позвонили неизвестные с телефона мужа, заявив, что он якобы выпал из окна третьего этажа.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.