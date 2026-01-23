Украинка стала подполковником нацгвардии, разъезжая по заграничным курортам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Старший офицер Северного киевского территориального управления нацгвардии Украины Анастасия Беспалько за шесть лет получила звание подполковника, разъезжая по заграничным курортам и проживая в дорогих отелях Киева, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Очередной пример бешеного карьерного роста продемонстрировала старший офицер Северного киевского территориального управления Нацгвардии Украины войсковой части 3001 подполковник Беспалько Анастасия Васильевна", - сказал собеседник агентства.

Украинцы, по его словам, задаются вопросом, как в 27 лет, будучи на тыловой должности, можно получить звание подполковника.

"Действительно, выпускница национальной академии НГУ Анастасия получила звание лейтенанта в 2019 году, а в 2025 уже была подполковником", - сказал представитель силовых структур.

Он пояснил, что за шесть лет невозможно получить такое высокое звание. Исключение, по его словам, составляют военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях.

"Судя по запрещенным соцсетям нашей героини, она имеет огромный боевой опыт ведения обороны на курортах Буковеля, острова Кипр , а также в теле- и киностудиях, фотосалонах, соляриях и дорогих отелях Киева", - сказал он.

В сети также всплывают ее фотографии "с сайтов категории 18+", добавил собеседник агентства.