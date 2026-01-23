Рейтинг@Mail.ru
Украинка стала подполковником нацгвардии, разъезжая по заграничным курортам - РИА Новости, 23.01.2026
21:38 23.01.2026
Украинка стала подполковником нацгвардии, разъезжая по заграничным курортам
Старший офицер Северного киевского территориального управления нацгвардии Украины Анастасия Беспалько за шесть лет получила звание подполковника, разъезжая по... РИА Новости, 23.01.2026
Украинка стала подполковником нацгвардии, разъезжая по заграничным курортам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Старший офицер Северного киевского территориального управления нацгвардии Украины Анастасия Беспалько за шесть лет получила звание подполковника, разъезжая по заграничным курортам и проживая в дорогих отелях Киева, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередной пример бешеного карьерного роста продемонстрировала старший офицер Северного киевского территориального управления Нацгвардии Украины войсковой части 3001 подполковник Беспалько Анастасия Васильевна", - сказал собеседник агентства.
Украинцы, по его словам, задаются вопросом, как в 27 лет, будучи на тыловой должности, можно получить звание подполковника.
"Действительно, выпускница национальной академии НГУ Анастасия получила звание лейтенанта в 2019 году, а в 2025 уже была подполковником", - сказал представитель силовых структур.
Он пояснил, что за шесть лет невозможно получить такое высокое звание. Исключение, по его словам, составляют военнослужащие, принимающие непосредственное участие в боевых действиях.
"Судя по запрещенным соцсетям нашей героини, она имеет огромный боевой опыт ведения обороны на курортах Буковеля, острова Кипр, а также в теле- и киностудиях, фотосалонах, соляриях и дорогих отелях Киева", - сказал он.
В сети также всплывают ее фотографии "с сайтов категории 18+", добавил собеседник агентства.
"Украинские блогеры единогласно считают, что такое возможно только будучи любовницей высокопоставленного военного", - отметил он.
