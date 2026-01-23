Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов, прекратили из-за дефицита бюджета, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ "Север" (готовит снайперов) доведена информация, что из-за дефицита бюджета (свыше 60 миллионов гривен - более 1,3 миллиона долларов) Черниговская военная администрация прекращает финансирование данного подразделения ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Глава администрации пообещал военнослужащим пересмотреть данное решение в этом году, добавил он.