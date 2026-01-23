Рейтинг@Mail.ru
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069987202.html
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования - РИА Новости, 23.01.2026
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования
Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов, прекратили из-за дефицита бюджета, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:37:00+03:00
2026-01-23T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования

ВСУ прекратили финансирование учебного батальона, готовившего снайперов

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов, прекратили из-за дефицита бюджета, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ "Север" (готовит снайперов) доведена информация, что из-за дефицита бюджета (свыше 60 миллионов гривен - более 1,3 миллиона долларов) Черниговская военная администрация прекращает финансирование данного подразделения ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Глава администрации пообещал военнослужащим пересмотреть данное решение в этом году, добавил он.
"Данная информация активно обсуждается в закрытых телеграм-чатах офицерами подразделения, которые опасаются сокращения денежного довольствия до минимального уровня", - сказал представитель силовых структур.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
12 декабря 2025, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала