https://ria.ru/20260123/ukraina-2069987202.html
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования - РИА Новости, 23.01.2026
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования
Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов, прекратили из-за дефицита бюджета, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:37:00+03:00
2026-01-23T21:37:00+03:00
2026-01-23T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Батальон подготовки снайперов ВСУ остался без финансирования
ВСУ прекратили финансирование учебного батальона, готовившего снайперов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Финансирование учебного батальона в Черниговской области на Украине, который готовил снайперов, прекратили из-за дефицита бюджета, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ
"Север" (готовит снайперов) доведена информация, что из-за дефицита бюджета (свыше 60 миллионов гривен - более 1,3 миллиона долларов) Черниговская военная администрация прекращает финансирование данного подразделения ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Глава администрации пообещал военнослужащим пересмотреть данное решение в этом году, добавил он.
"Данная информация активно обсуждается в закрытых телеграм-чатах офицерами подразделения, которые опасаются сокращения денежного довольствия до минимального уровня", - сказал представитель силовых структур.