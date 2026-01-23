"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе

"Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно. Поэтому их превосходство в огневой мощи, превосходство в живой силе, превосходство в промышленности — все это будет продолжать подавлять противника", — заявил он.