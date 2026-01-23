МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на недостаточную помощь Европы никак не изменят положение сил в конфликте на Украине, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, комментируя речь главы киевского режима в Давосе.
"Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно. Поэтому их превосходство в огневой мощи, превосходство в живой силе, превосходство в промышленности — все это будет продолжать подавлять противника", — заявил он.
Эксперт отметил, что на этом фоне украинская сторона не может обеспечить бесперебойное электроснабжение даже для своей столицы.
"Но, если вы не примете требования России <…> она будет занимать все больше территорий, а вас, в конце концов, сотрут в порошок", — предупредил Зеленского Дэвис.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.