Рейтинг@Mail.ru
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069973480.html
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе - РИА Новости, 23.01.2026
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе
Жалобы Владимира Зеленского на недостаточную помощь Европы никак не изменят положение сил в конфликте на Украине, такое мнение выразил подполковник американской РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:54:00+03:00
2026-01-23T19:54:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
владимир зеленский
дэниел дэвис
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3355b07ae21fa5001e6f6c9a7d9668bf.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069731453.html
https://ria.ru/20260122/vystuplenie-2069670593.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_821b3d586d4e39b4927c20afd2e1e309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, дэниел дэвис, нато, оон, мирный план сша по украине, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис, НАТО, ООН, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков
"Сотрут в порошок". В США предупредили Зеленского после речи в Давосе

Дэвис: жалобы Зеленского на ЕС не изменят положение сил в конфликте на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на недостаточную помощь Европы никак не изменят положение сил в конфликте на Украине, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, комментируя речь главы киевского режима в Давосе.
"Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно. Поэтому их превосходство в огневой мощи, превосходство в живой силе, превосходство в промышленности — все это будет продолжать подавлять противника", — заявил он.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал
Вчера, 01:54
Эксперт отметил, что на этом фоне украинская сторона не может обеспечить бесперебойное электроснабжение даже для своей столицы.
По мнению Дэвиса, на повестке дня нет вариантов окончания конфликта, который не означал был поражение Киева. Он также подчеркнул, что до нынешнего момента любые попытки дипломатического решения отвергались, однако у Москвы остается мотивация и стимул для ведения переговоров.
"Но, если вы не примете требования России <…> она будет занимать все больше территорий, а вас, в конце концов, сотрут в порошок", — предупредил Зеленского Дэвис.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Со мной было неинтересно, да? Зеленского попросили побыстрее закончить выступление на форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
22 января, 18:36
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДэниел ДэвисНАТОООНМирный план США по УкраинеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала