https://ria.ru/20260123/ukraina-2069936980.html
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме - РИА Новости, 23.01.2026
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме
Киев хочет распродать по упрощенной схеме конфискованные у россиян объекты, по решению правительства цена будет снижаться с каждым новым аукционом, сообщила... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:33:00+03:00
2026-01-23T17:33:00+03:00
2026-01-23T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069681912.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Россия
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме
Свириденко: Украина упростила продажу конфискованных российских объектов
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Киев хочет распродать по упрощенной схеме конфискованные у россиян объекты, по решению правительства цена будет снижаться с каждым новым аукционом, сообщила
премьер Украины Юлия Свириденко.
«
"Упрощаем продажу санкционного имущества россиян. Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в частности, если первый аукцион не состоялся, запускается второй, с уже меньшей ценой. Кроме того, в актив будет включаться право требования по кредитам.
"Утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов", - отметила Свириденко.
Украинский парламент в апреле 2022 года принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.