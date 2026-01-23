Рейтинг@Mail.ru
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 23.01.2026
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме - РИА Новости, 23.01.2026
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме
Киев хочет распродать по упрощенной схеме конфискованные у россиян объекты, по решению правительства цена будет снижаться с каждым новым аукционом, сообщила... РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
россия
киев
украина
россия
Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме

Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киев хочет распродать по упрощенной схеме конфискованные у россиян объекты, по решению правительства цена будет снижаться с каждым новым аукционом, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
«
"Упрощаем продажу санкционного имущества россиян. Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в частности, если первый аукцион не состоялся, запускается второй, с уже меньшей ценой. Кроме того, в актив будет включаться право требования по кредитам.
"Утвердили перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов", - отметила Свириденко.
Украинский парламент в апреле 2022 года принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Украина объявила тотальную атомную распродажу
Вчера, 08:00
 
