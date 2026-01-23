Киев намерен распродать изъятые российские объекты по упрощенной схеме

"Упрощаем продажу санкционного имущества россиян. Правительство упростило продажу санкционных активов, которые были взысканы в государственную собственность, на открытых аукционах", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, в частности, если первый аукцион не состоялся, запускается второй, с уже меньшей ценой. Кроме того, в актив будет включаться право требования по кредитам.