16:03 23.01.2026
На Украине артиста балета лишили брони от призыва из-за "Лебединого озера"
в мире
украина
европа
россия
петр чайковский
страна.ua
верховная рада украины
еврокомиссия
На Украине артиста балета лишили брони от призыва из-за "Лебединого озера"

© Кадр видео из соцсетейНаталья Мацак и Сергей Кривоконь во время выступления в рамках гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро"
Наталья Мацак и Сергей Кривоконь во время выступления в рамках гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Солист балета Национальной оперы Украины Сергей Кривоконь был лишен бронирования от призыва на военную службу из-за участия в гастролях по странам Европы с произведением русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро", сообщает украинское издание LB.ua со ссылкой на национальную оперу страны.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины - Наталья Мацак и Сергей Кривоконь - оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с балетом "Лебединое озеро".
"Из социальных сетей стало известно об их (Кривоконя и Мацак - ред.) участии в балете "Лебединое озеро", что, безусловно, вызвало негодование, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано", - цитирует издание заявление национальной оперы в ответ на запрос.
Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
 
