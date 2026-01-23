На Украине артиста балета лишили брони от призыва из-за "Лебединого озера"

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь во время выступления в рамках гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро". Архивное фото

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Солист балета Национальной оперы Украины Сергей Кривоконь был лишен бронирования от призыва на военную службу из-за участия в гастролях по странам Европы с произведением русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро", сообщает украинское издание LB.ua со ссылкой на национальную оперу страны.

Ранее украинское издание " Страна.ua " сообщило, что двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины - Наталья Мацак и Сергей Кривоконь - оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с балетом "Лебединое озеро".

"Из социальных сетей стало известно об их (Кривоконя и Мацак - ред.) участии в балете "Лебединое озеро", что, безусловно, вызвало негодование, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано", - цитирует издание заявление национальной оперы в ответ на запрос.

Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.