Встреча в Абу-Даби определит будущее Украины, считает турецкий эксперт

АНКАРА, 23 января — РИА Новости. Встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби фактически определит не только судьбу Донбасса, но и будущее Украины, плачевное состояние которой стало результатом политики Владимира Зеленского, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий публицист Джезми Тандоган.