АНКАРА, 23 января — РИА Новости. Встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби фактически определит не только судьбу Донбасса, но и будущее Украины, плачевное состояние которой стало результатом политики Владимира Зеленского, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий публицист Джезми Тандоган.
"Если бы Зеленский был столь же дальновидным, как, допустим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он проводил бы политику баланса и не довёл бы страну до нынешнего плачевного положения, когда в Абу-Даби решается судьба не Донбасса, а всей Украины", — сказал собеседник агентства.
По оценке публициста, украинское руководство упустило возможность выстроить более взвешенный внешнеполитический курс, что привело страну к глубокому кризису. Он считает, что попытки односторонней ориентации на Запад лишили Киев пространства для манёвра и сделали его зависимым от решений внешних игроков.
Президент РФ Владимир Путин в ночь с 22 на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На переговорах, которые продолжались около четырех часов, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.