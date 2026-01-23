Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал действия украинских политиков в энергокризис - РИА Новости, 23.01.2026
14:34 23.01.2026
Эксперт прокомментировал действия украинских политиков в энергокризис
Эксперт прокомментировал действия украинских политиков в энергокризис
Министры на Украине боятся брать на ответственность по поиску альтернативных решений для выхода из текущего энергетического кризиса, заявил глава компании...
в мире, киев, украина, киевская область, владимир зеленский, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Эксперт прокомментировал действия украинских политиков в энергокризис

Крошка: украинские министры не берут ответственность для выхода из энергокризиса

Вечерний Киев
Вечерний Киев
Вечерний Киев
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министры на Украине боятся брать на ответственность по поиску альтернативных решений для выхода из текущего энергетического кризиса, заявил глава компании "Колви" Александр Крошка, специализирующейся на отопительном оборудовании.
"Варианты есть, про них почему-то боятся говорить и спрашивать... Никто не хочет брать ответственность. Потому что все, кто брал ответственность - теперь ответственность у них, если не техническая, то уголовная", - сказал Крошка в интервью украинскому изданию "Экономическая правда", отвечая на вопрос об альтернативных источниках отопления для Киева.
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
Вчера, 00:11
По его словам, в связи с тем, что замминистра энергетики Украины Александр Хейло, который занимался вопросом аварийных котельных, был уволен Владимиром Зеленским, на уровне министров теперь вряд ли кто-нибудь захочет заниматься вопросом аварийного отопления и в целом брать на себя ответственность по решению кризисной ситуации.
Хейло был снят с должности после заявлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о получении им взятки. В настоящий момент расследование все еще продолжается, 14 ноября 2025 года антикоррупционеры передали дело в суд.
Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы трижды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергокризиса. Издание "Страна.ua" 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Вчера, 06:19
 
