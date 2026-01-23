На Украине вдвое выросли тарифы на зарядку электромобилей, сообщили СМИ

"Вдвое вырос тариф на зарядку автомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети. По ее словам, в приложении с картой электрозаправок она обнаружила, что тариф вырос с 15.99 гривны (0.37 доллара - ред.) за киловатт-час до 29.99 (0.7 доллара - ред.), а вскоре ожидается подорожание до 50 (1.16 доллара - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.