На Украине вдвое выросли тарифы на зарядку электромобилей, сообщили СМИ
14:18 23.01.2026
На Украине вдвое выросли тарифы на зарядку электромобилей, сообщили СМИ
2026-01-23T14:18:00+03:00
2026-01-23T14:18:00+03:00
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
виталий кличко
дтэк
украина
киев
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, виталий кличко, дтэк
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, ДТЭК
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Тарифы на зарядку электромобилей на Украине выросли вдвое на фоне энергетического кризиса в стране, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"Вдвое вырос тариф на зарядку автомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети. По ее словам, в приложении с картой электрозаправок она обнаружила, что тариф вырос с 15.99 гривны (0.37 доллара - ред.) за киловатт-час до 29.99 (0.7 доллара - ред.), а вскоре ожидается подорожание до 50 (1.16 доллара - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
Вчера, 00:11
Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко трижды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергокризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Киевский мэр в свою очередь, заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. Шмыгаль также позднее пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
 
