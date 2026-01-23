Рейтинг@Mail.ru
Украина заказала 18 ЗРК производства Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
14:14 23.01.2026
Украина заказала 18 ЗРК производства Германии, пишут СМИ
Украина заказала 18 ЗРК производства Германии, пишут СМИ

Reuters: Украина заказала 18 ЗРК IRIS-T производства ФРГ

Зенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв – РИА Новости. Украина заказала у немецкого оборонного концерна Diehl Defence 17 систем зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Хельмута Рауха.
"Украина заказала 18 зенитных систем IRIS-T, произведённых немецким производителем ракет Diehl Defence, и намерена в будущем закупить дополнительные пусковые установки", - пишет агентство, ссылаясь на Рауха.
По словам главы компании, в настоящее время на территории Украины эксплуатируются девять систем IRIS-T. Он также добавил, что Diehl Defence наращивает производство ракет IRIS-T до 2 тысяч единиц в год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Заголовок открываемого материала