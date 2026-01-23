Рейтинг@Mail.ru
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
13:49 23.01.2026
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
киев
украина
киев
украина
2026
киев, украина
Киев, Украина
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура Киева сообщила о разоблачении группы из пяти человек, в которую входила чиновник управления районной администрации столицы, закупавших генераторы для укрытий в учебных заведениях по завышенным ценам.
"В 2022 году управление образования Днепровской райадминистрации провело две закупки и приобрело генераторы для укрытий в образовательных учреждениях по завышенным ценам. Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов завысили почти на 3,4 миллиона гривен (78,7 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Киева.
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции
Вчера, 03:48
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции
Вчера, 03:48
По информации ведомства, тендер на закупку выиграл один из предпринимателей, другой – помогал ему в поиске генераторов на рынке, еще двое участников схемы - помогали выводить деньги и подписывали документы. В прокуратуре утверждают, что помогала им начальник отдела управления образования.
"В августе 2025 года пяти лицам указанным лицам было сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и пособничестве завладению деньгами… Четверо подозреваемых, среди которых и начальница отдела управления образования Днепровской райадмнистрации, объявлены в розыск", - добавили в прокуратуре.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Люди Миндича продолжают зарабатывать на "Энергоатоме", заявил депутат Рады
13:25
 
Киев
Украина
 
 
