https://ria.ru/20260123/ukraina-2069863179.html
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам - РИА Новости, 23.01.2026
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
Прокуратура Киева сообщила о разоблачении группы из пяти человек, в которую входила чиновник управления районной администрации столицы, закупавших генераторы... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:49:00+03:00
2026-01-23T13:49:00+03:00
2026-01-23T13:49:00+03:00
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20260122/dmitriev-2069465450.html
https://ria.ru/20260123/rada-2069855520.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина
На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
Прокуратура Киева разоблачила группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Прокуратура Киева сообщила
о разоблачении группы из пяти человек, в которую входила чиновник управления районной администрации столицы, закупавших генераторы для укрытий в учебных заведениях по завышенным ценам.
"В 2022 году управление образования Днепровской райадминистрации провело две закупки и приобрело генераторы для укрытий в образовательных учреждениях по завышенным ценам. Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов завысили почти на 3,4 миллиона гривен (78,7 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры Киева
.
По информации ведомства, тендер на закупку выиграл один из предпринимателей, другой – помогал ему в поиске генераторов на рынке, еще двое участников схемы - помогали выводить деньги и подписывали документы. В прокуратуре утверждают, что помогала им начальник отдела управления образования.
"В августе 2025 года пяти лицам указанным лицам было сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и пособничестве завладению деньгами… Четверо подозреваемых, среди которых и начальница отдела управления образования Днепровской райадмнистрации, объявлены в розыск", - добавили в прокуратуре.