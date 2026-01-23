На Украине разоблачили группу, закупавшую генераторы по завышенным ценам

По информации ведомства, тендер на закупку выиграл один из предпринимателей, другой – помогал ему в поиске генераторов на рынке, еще двое участников схемы - помогали выводить деньги и подписывали документы. В прокуратуре утверждают, что помогала им начальник отдела управления образования.