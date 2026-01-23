МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Из всех наемников, воюющих за ВСУ, лишь боевики иностранного легиона ГУР минобороны Украины не переведены в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Данное подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.