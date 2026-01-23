Рейтинг@Mail.ru
На Украине только наемники иностранного легиона не ушли в штурмовики - РИА Новости, 23.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 23.01.2026
На Украине только наемники иностранного легиона не ушли в штурмовики
На Украине только наемники иностранного легиона не ушли в штурмовики

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный в зоне СВО
Украинский военный в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Из всех наемников, воюющих за ВСУ, лишь боевики иностранного легиона ГУР минобороны Украины не переведены в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Данное подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Я не хотел". Экс-наемник из Нидерландов рассказал о происходящем в ВСУ
11 января, 16:30
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
