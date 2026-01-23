Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069749952.html
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику - РИА Новости, 23.01.2026
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику
Украинский энергетический сектор раньше восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:19:00+03:00
2026-01-23T06:19:00+03:00
в мире
восточная европа
украина
киев
алексей леонков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069725283.html
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069722764.html
восточная европа
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, восточная европа, украина, киев, алексей леонков, нато
В мире, Восточная Европа, Украина, Киев, Алексей Леонков, НАТО
Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику

РИА Новости: Киев не получает западную помощь для энергетического сектора

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинский энергетический сектор раньше восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, теперь Киев больше не может получать такую поддержку, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, раньше украинским властям удавалось восстанавливать работоспособность оборудования "в том числе за счет кредитов, которые они получили от стран НАТО и технической помощи".
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
00:39
"Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет. Поэтому, когда разрушаться будут эти мощные подстанции, трансформаторные станции, ТЭЦ, это приведет к тому, что ремонтный фонд, даже если бы он еще существовал, он с такими последствиями не справится. Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется", - пояснил Леонков.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
00:11
 
В миреВосточная ЕвропаУкраинаКиевАлексей ЛеонковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала