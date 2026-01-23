Военный эксперт объяснил, почему Украина не может восстановить энергетику

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинский энергетический сектор раньше восстанавливался за счет западных кредитов и технической помощи в виде устаревшего оборудования из стран Восточной Европы, теперь Киев больше не может получать такую поддержку, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.