В США раскрыли, на что может пойти Запад на Украине
05:45 23.01.2026 (обновлено: 05:47 23.01.2026)
В США раскрыли, на что может пойти Запад на Украине
У европейских лидеров не осталось здравого смысла, поэтому урегулировать конфликт на Украине могут лишь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп,... РИА Новости, 23.01.2026
Политолог Робертс: остановить конфликт на Украине могут только Путин и Трамп

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У европейских лидеров не осталось здравого смысла, поэтому урегулировать конфликт на Украине могут лишь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала.
"Я определенно не думаю, что Европа способна начать войну с Россией. <…> Но европейцы не способны мыслить. Если бы они могли думать, разве они позволили бы захватить свои страны иммигрантам, которые не ассимилируются, создают бесконечные экономические проблемы, совершают чудовищные преступления, насилуют европейских женщин? <…> Очевидно, что у европейцев нет ни капли здравого смысла", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
При этом Робертс выразил уверенность, что лидерам России и США вполне по силам урегулировать ситуацию на Украине.
"На Украине продолжается бесконечная война, мне кажется, она будет продолжаться. <…> Остановить войну могли бы только переговоры Путина и Трампа. Путин описал бы ситуацию и пути выхода из нее, как он это видит. А Трамп должен был бы это понять и сказать: "Что же, я могу дать тебе большую часть этого, но не все. Что-то нам придется реализовывать поэтапно. Так, мы не можем прямо сейчас убрать НАТО с границ России. Для этого нужно некоторое время". Но ничего подобного пока не происходит", — подчеркнул обозреватель.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
 
