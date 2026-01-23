МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. У европейских лидеров не осталось здравого смысла, поэтому урегулировать конфликт на Украине могут лишь президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube-канала.
"Я определенно не думаю, что Европа способна начать войну с Россией. <…> Но европейцы не способны мыслить. Если бы они могли думать, разве они позволили бы захватить свои страны иммигрантам, которые не ассимилируются, создают бесконечные экономические проблемы, совершают чудовищные преступления, насилуют европейских женщин? <…> Очевидно, что у европейцев нет ни капли здравого смысла", — отметил он.
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
"На Украине продолжается бесконечная война, мне кажется, она будет продолжаться. <…> Остановить войну могли бы только переговоры Путина и Трампа. Путин описал бы ситуацию и пути выхода из нее, как он это видит. А Трамп должен был бы это понять и сказать: "Что же, я могу дать тебе большую часть этого, но не все. Что-то нам придется реализовывать поэтапно. Так, мы не можем прямо сейчас убрать НАТО с границ России. Для этого нужно некоторое время". Но ничего подобного пока не происходит", — подчеркнул обозреватель.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.